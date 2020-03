PSG : Neymar n’est pas un mercenaire, Pierre Ménès exulte !

Dans : PSG.

Très régulièrement critiqué, que ce soit par les observateurs ou par les supporters, Neymar a mis tout le monde d’accord mercredi soir lors du match entre le PSG et le Borussia Dortmund.

Auteur du but de l’ouverture du score, le Brésilien ne s’est pas économisé pour aider ses partenaires défensivement. Des efforts qui ont porté leurs fruits puisque le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Neymar n’a pas pu contenir ses larmes. Une scène qui n’a pas échappé à Pierre Ménès, lequel s’est réjoui de l’attitude tout simplement parfaite du n°10 du Paris Saint-Germain sur son blog.

« On voulait voir Neymar dans un match à élimination directe avec Paris. On l’a vu : un but à l’aller, un au retour. Ses larmes de joie à la fin du match en disent long sur son investissement. On a tellement douté, on a tellement dit qu’il n’était qu’un mercenaire de passage… Les images qu’on a vues montrent clairement le contraire » a indiqué Pierre Ménès avant d’évoquer l’environnement très spécial de ce match. « Après, c’était un huis clos. Même si les supporters ont fait du bruit derrière la tribune Auteuil, ce n’était vraiment pas un match comme les autres. On est à peu près sûr que le match aller des quarts de finale se jouera aussi à huis clos. Il faut espérer que le PSG recevra au retour. Il faut aussi espérer que cette Ligue des Champions aille à son terme et ne soit pas annulée, au cas où le coronavirus progresserait de manière importante. Parce que bon, si Paris se retrouvait encore qualifié dans une édition de la LDC qui ne connaîtrait pas de vainqueur, ce serait une nouvelle preuve d’une poisse invraisemblable ». Espérons maintenant pour le PSG que la Ligue des Champions ne soit pas annulée, histoire que Neymar puisse encore y briller…