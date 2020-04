PSG : Neymar n'est pas si mal en France, mais...

Dans : PSG.

Sans aucun doute, le FC Barcelone tentera une nouvelle fois de recruter Neymar en provenance du PSG lors du prochain mercato.

Pour faire céder le Paris Saint-Germain, le champion d’Espagne a plusieurs atouts dans sa manche. Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou encore Ousmane Dembélé sont effectivement susceptibles d’intéresser le PSG mais pour l’heure, un échange de cette envergure est bien improbable. Et c’est précisément car il sait qu’un deal a peu de chances d’aboutir (pour l’instant) entre le Paris Saint-Germain et Barcelone que Neymar tient impérativement à rester en bons termes avec les dirigeants franciliens. Selon le journaliste Julien Laurens, lequel s’est exprimé à ce sujet sur ESPN, il est évident que Neymar souhaite garder les portes du PSG et de Barcelone ouvertes afin d’être dans la situation la plus favorable possible lors du mercato.

« Neymar et son entourage ont été très intelligents. Son père en particulier, avec ce qu’il a dit sur le PSG ces dernières semaines. Il a répété que Neymar était très heureux à Paris et qu’il ne pensait pas encore à un départ pour cet été. Le clan du Brésilien ne s’engage ni dans un sens ni dans l’autre, ils disent juste qu’ils attendent la fin de la saison pour voir ce qui va se passer. Neymar est heureux à Paris, ils sont toujours en Ligue des Champions, ce qui est une grande différence par rapport aux dernières saisons où il n’a même pas pu jouer car il était blessé. Il est plus heureux cette année, mais cela ne veut pas dire qu’il ne retournera pas au Barça. Il y a beaucoup de choses qui lui donnent envie de retourner à Barcelone mais je pense que le PSG lui montre que finalement, ce ne serait pas non plus une mauvaise chose de rester en France. Pour moi, c’est vraiment du 50-50 en ce moment » a argumenté celui qui intervient régulièrement sur RMC et pour qui la stratégie de communication de la part du clan Neymar est parfaite… pour le moment.