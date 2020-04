PSG : Griezmann et Dembélé contre Neymar, ils y croient encore

Dans : PSG.

Les semaines passent et en dépit de la crise économique sans précédent provoquée par la pandémie de coronavirus, Barcelone espère toujours s’offrir Neymar lors du prochain mercato.

Au vu de la conjoncture actuelle, il est bien évident que le champion d’Espagne en titre ne sera pas en mesure de proposer 150 ou 200 ME au Paris Saint-Germain pour le transfert du Brésilien. Néanmoins, le club catalan espère toujours recruter le n°10 francilien via un échange de plusieurs joueurs. Ces derniers jours, un troc comprenant Todibo, Umtiti et Dembélé a notamment été avancé par la presse espagnole mais selon les informations de Don Balon, le PSG en veut toujours plus. Effectivement, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient informé leurs homologues barcelonais qu’il fallait impérativement inclure Antoine Griezmann dans la transaction pour boucler une opération.

C’est ainsi que le Paris Saint-Germain souhaiterait récupérer le natif de Mâcon en plus d’Ousmane Dembélé en échange de Neymar. Une proposition alléchante pour les deux parties, surtout quand on sait que les deux Français n’ont pas vraiment réussi à Barcelone pour le moment. Mais dans les faits, cet échange a peu de chances de voir le jour car en réalité, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ne souhaitent pas quitter Barcelone sur un échec. Un constat valable aussi bien pour l’ancien de l’Atlético de Madrid, qui n’a même pas encore effectué une saison complète en Catalogne que pour l’ex-Rennais, plombé par les blessures et qui demeure persuadé qu’il peut s’imposer à Barcelone s’il est épargné par les pépins physiques. Pour le Barça, le dossier Neymar s’annonce donc toujours plus compliqué à boucler d’autant que Samuel Umtiti, qui pouvait également faire office de monnaie d’échange, souhaite également rester à Barcelone selon les informations communiquées ce lundi par la presse espagnole. Quant à Philippe Coutinho, son avenir semble davantage s’écrire en Premier League qu’en France…