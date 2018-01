PSG : Neymar n'en pouvait plus d'être dans « l'ombre de Messi »

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pratiquement six mois après l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, Daniel Alves estime que son compatriote brésilien a fait le bon choix pour faire décoller sa carrière.

Le 3 août 2017, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du mercato, au moment où le club de la capitale française a levé sa clause libératoire d'un montant de 222 millions d'euros auprès du FC Barcelone. Ce transfert historique a été un véritable coup de tonnerre sur la planète football, puisque le Barça ne s'attendait pas du tout à cela... Et pourtant, ce départ de Neymar vers Paris s'explique tout simplement par le fait que l'attaquant brésilien avait surtout envie de devenir LA star de son équipe, ce qui n'était pas encore possible à Barcelone, puisque Messi est toujours en jambes. Une théorie confirmée par Dani Alves.

« Dans un moment de confusion, où je ne savais pas trop quoi faire, je lui ai dit tout simplement que s'il écoutait son cœur, il serait heureux. C'est le seul conseil que je lui ai donné. Il avait besoin de sortir un peu de l'ombre de Messi. Jouer avec quelqu'un comme lui est la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans une carrière, mais en même temps, vous aurez toujours un doute quant au fait de savoir si la qualité est vraiment en vous ou si c'est lui qui vous fait mieux jouer. Je pense qu'on est plus à même d'atteindre des objectifs individuels quand on n'est pas trop proche d'un joueur comme ça. Pour sa maturité et pour le bien du Brésil, il est mieux que Ney continue son chemin tout seul », a lancé, sur le site de la FIFA, le latéral droit du PSG, qui avoue donc que son grand ami Neymar est venu à Paris pour briller en solitaire ou presque, sauf que pour l'instant, Cavani et Mbappé lui volent un peu la vedette.