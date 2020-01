PSG : Neymar mieux payé que Messi, le Qatar prêt à tout

Dans : PSG.

Tout proche de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, Neymar a visiblement bien digéré son transfert avorté au vu de ses récentes prestations au Paris Saint-Germain.

L'enjeu pour le club de la capitale sera désormais de maintenir ce rapport positif avec Neymar, qui est parvenu à retourner l’opinion négative des supporters et qui semble pleinement épanoui au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Dans cette optique, une prolongation de contrat est envisagée pour l’ancienne star du FC Barcelone, dont le bail actuel expirera en 2022. Et si tout dépend bien-sûr du parcours parisien en Ligue des Champions cette saison, le PSG a d’ores et déjà commencé à travailler sur le dossier de la prolongation de Neymar selon Don Balon.

Le média affirme ce vendredi que le Paris Saint-Germain est prêt à offrir à Neymar un salaire XXL, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la planète. Actuellement, le n°10 de Paris touche 33 ME par saison dans la capitale française. En cas de prolongation, il pourrait atteindre les 45 ME par an, soit près de 5 ME de plus que l’actuel salaire de Lionel Messi en Catalogne. Une information à prendre avec des pincettes, mais qui prouve la farouche volonté de conserver Neymar… et Mbappé. Car dans le même temps, le média affirme que Paris est également prêt à de gros sacrifices financiers afin d’offrir à Kylian Mbappé un contrat du même acabit…