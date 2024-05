PSG ‍: Neymar, Messi, Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi arrête tout

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour faire le bilan de la saison du PSG, renouvelant sa confiance à Luis Enrique pour construire une équipe sans stars mais beaucoup plus collective. Les solistes des années précédentes passent à la trappe.

L’heure est au bilan de la saison au Paris SG et il ne peut pas être totalement convaincant. Si le club de la capitale a tout raflé en France, il laisse un goût d’inachevé en Europe. Sa présence en demi-finale de la Ligue des Champions démontre qu’il est enfin capable de revenir à un niveau digne de ses ambitions, mais sa double prestation contre le Borussia Dortmund est incroyablement décevante, surtout face à une équipe dominée en phase de poule. Néanmoins, au moment de faire le bilan de cette saison en Italie au Globe Soccer Awards, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir qu’il ne voulait plus qu’on résume son club à ses performances en Ligue des Champions.

Une saison réussie pour Al-Khelaïfi

« On sait que la Ligue des Champions est toujours difficile et qu'elle se joue à des détails. On a essayé et on continuera d'essayer. C'est toujours notre ambition. Au début de la saison, je n'ai, honnêtement, jamais donné comme objectif une victoire en C1. On a débuté avec une nouvelle équipe, un nouveau cycle, une nouvelle vision. Bien sûr que j'aurais aimé être en finale et gagner, mais être en demi-finales, c'est déjà incroyable pour nous. Les difficultés rencontrées rendent cette quête encore plus belle », a livré le dirigeant qatari, qui prend ce défi européen avec beaucoup de philosophie qu’à une époque. Certains diront qu’il n’a pas le choix, étant donné que les échecs se répètent dans la quête de la Ligue des Champions, qui a longtemps été une obsession pour lui.

Autre volonté forte d’Al-Khelaïfi depuis qu’il a pris en mains le PSG il y a 12 ans de cela, celle de faire venir les meilleurs joueurs de la planète. Ce n’est plus une obligation désormais, aux dires du boss parisien, pour qui l’époque des Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Messi, et Mbappé, prend donc fin avec le départ de l’international français. Et désormais, c’est à Luis Enrique de mettre en avant l’équipe, et non plus des stars mondiales du football. « Ce n'est pas une question de joueurs, mais d'équipe. Un journaliste m'a demandé qui sera la star du PSG la saison prochaine et je lui ai répondu : 'l'équipe, le collectif'. C'est notre stratégie désormais », a livré Nasser Al-Khelaïfi, qui sait que ce choix stratégique va aussi se payer sur le plan du merchandising, qui a déjà plongé notamment en Amérique du Sud depuis que Neymar et Messi sont partis.

Mais le nouveau projet est en tout cas mis en avant par les dirigeants, avec Luis Enrique en tête de gondole pour essayer de tirer le meilleur de son groupe. Pour le moment, le président du PSG ne l’a pas caché, il est satisfait du travail de l’entraineur espagnol et envisage même de prolonger son contrat très prochainement.