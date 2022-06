PSG : Neymar, Messi et Mbappé, ils vont tester Galtier

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Probable futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier aura-t-il le charisme nécessaire pour diriger des stars comme Leo Messi, Kylian Mbappé ou Neymar ? Stéphane Moulin n’a pas trop de doutes.

Christophe Galtier n’est pas n’importe qui dans le monde du football français. Dernier entraîneur à avoir fait chuter le PSG en Ligue 1, avec le LOSC en 2021, l’homme de 55 ans est assurément l’un des meilleurs coachs du pays tricolore avec Didier Deschamps, le sélectionneur national, et Zinédine Zidane, l’ancien boss du Real Madrid. Longtemps en concurrence avec Zizou, Galtier a de grandes chances de prendre la place de Mauricio Pochettino au cours des prochains jours. Désireux de quitter Nice pour relever le plus grand challenge de sa carrière au PSG, Galtier aura-t-il les épaules pour gérer un vestiaire aussi compliqué que celui de Paris ? Stéphane Moulin pense que oui.

« Sa méthode va être mise à l’épreuve »

Stéphane Moulin : « Sur le plan managérial et sportif, Galtier 🇫🇷 est prêt pour le PSG »



L'intégralité de ses propos ▶️ https://t.co/jFPfLTe0oX#PSG #TeamPSG pic.twitter.com/RKgEVILm2m — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 26, 2022

« Si Galtier se fera respecter dans un vestiaire de superstars ? C’est la principale curiosité pour moi. Sur le plan managérial et sportif, évidemment qu’il est prêt. Mais sa réussite va au-delà de lui. On a vu que le discours du président parisien est en train de changer, ils se sont rendu compte que le changement d’entraîneur ne modifie pas tout. Galtier est allé crescendo, se frotter à des joueurs de plus en plus connus ou reconnus. Il franchit une étape supplémentaire dans sa progression. Il arrive à équilibrer un vestiaire, à le faire vivre, le tenir et en tirer la quintessence. Il parvient à concerner tout le monde, y compris les joueurs sur lesquels il compte moins. Il sait faire adhérer des joueurs, et j’ai hâte de voir si ça va fonctionner à Paris avec les stars. Sa méthode va être mise à l’épreuve », a détaillé, dans Le Parisien, l’entraîneur de Caen, qui espère que Galtier fera vite taire les sceptiques du côté du Parc des Princes. Il le faudra si le PSG veut enfin atteindre son objectif en Ligue des Champions. Car sinon, le nouveau projet mené par Luis Campos, un proche de Galtier, tombera vite à l’eau…