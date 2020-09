PSG : Neymar menteur, Riolo ne serait pas choqué

Dans : PSG.

Mercredi prochain, la commission de discipline de la LFP rendra ses conclusions sur la très médiatisée affaire Alvaro Gonzalez-Neymar.

Pour rappel, le Brésilien accuse le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille d’avoir tenu des propos racistes à son encontre pendant le match entre les deux équipes il y a quinze jours au Parc des Princes. Parallèlement, l’OM détiendrait des images sur lesquelles on peut apercevoir Neymar proférer des propos racistes à l’encontre d’Hiroki Sakaï, lequel a pris le soin de ne pas prendre la parole dans les médias afin de ne pas mettre de l’huile sur le feu. Quoi qu’il en soit, des sanctions devraient tomber durant la prochaine séance de la commission de discipline de la LFP prévue mercredi soir, à moins qu’aucune preuve contre personne ne soit trouvée.

Du côté de Daniel Riolo, invité à commenter le malaise d’Alvaro Gonzalez, mal en point mentalement depuis les accusations de racisme à son encontre, on estime qu’il ne serait finalement pas si étonnant que cela que Neymar soit purement et simplement dans le mensonge. A moins qu’il ait compris de travers les propos d’Alvaro Gonzalez… « Alvaro, s’il ne va pas bien, s’il jure devant les supporters, moi j’ai envie de le croire. Je ne doute pas de la sincérité des gens a priori. Si on me démontre qu’il a réellement dit ça, je changerai d’avis. Mais pour l’instant, je n’en sais rien, j’ai envie de le croire. Bizarrement, je vais être tordu mais… Je croirais presque plus Alvaro qui jure, que Neymar qui jure. Parce que Neymar est tellement tordu comme mec, c’est un type un peu bizarre parfois » a commenté le journaliste de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si la commission de discipline de la LFP détient des preuves à l’encontre d’Alvaro Gonzalez ou de Neymar…