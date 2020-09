PSG-OM : L'insulte de Neymar contre Sakai ? Paris rigole

Dans : PSG.

Les jours passent, et comme la commission de la LFP prend son temps, les poubelles du récent PSG-OM continuent d'être vidées avec Neymar au coeur des débats.

Ce mercredi soir, les gendarmes de la LFP se pencheront sur la trajectoire du crachat d’Angel Di Maria à destination d’Alvaro Gonzalez pour déterminer la sanction du joueur argentin suite au match PSG-OM qui va définitivement rester dans la mémoire plus pour ses retombées que pour son niveau footballistique. Mais pour savoir à quelle sauce Neymar et Alvaro Gonzalez seront mangés, il faudra patienter encore au moins une semaine ou deux, Paris et Marseille ayant préparé leurs armes, essentiellement des vidéos. On l’a appris mardi, des éléments auraient été trouvés afin de montrer que Neymar aurait proféré des insultes racistes à l’encontre d’Hiroki Sakai. Du côté du Paris Saint-Germain, on reste zen face à cette attaque sortie via la presse espagnole. « Ce sont juste des allégations faites par un journaliste espagnol sans doute téléguidé par Marseille. Pour nous, sans doute, ça n’a aucune valeur. D’ordinaire dans ces affaires, quand tu as une vidéo, tu la diffuses sur les réseaux sociaux, c’est beaucoup plus efficace », a confié une source proche du PSG à l’AFP.

Et Le Parisien précise ce mercredi que le Paris Saint-Germain a revu toutes les images de la rencontre et estime qu’effectivement tout cela serait du pipeau. « Au PSG où on s’est étonné de cette nouvelle charge, sortie du chapeau neuf jours après la rencontre et sans aucune manifestation préalable du défenseur nippon. Les images de nouveau disséquées hier ne lui ont rien révélé de répréhensible », explique le quotidien francilien, convaincu qu'il s'agit juste d'un écran de fumée pour essayer de faire bonne figure suite aux révélations sur les propos supposés d'Alvaro Gonzalez. A la commission de discipline de la Ligue de Football Professeur de faire la police dans ce dossier totalement nauséabond et qui ne rend pas vraiment honneur au PSG et à l'OM et à ceux qui sur les réseaux sociaux se menacent et s'insultent en étant persuadés d'avoir la vérité.