PSG : Neymar menacé en cas de retour à Barcelone !

Dans : PSG.

En juillet 2017, Neymar prenait la décision de quitter le FC Barcelone afin de rejoindre le Paris Saint-Germain, un choix que personne n’avait vu venir.

Et surtout pas Jordi Mestre, directeur sportif de Barcelone à l’époque. En effet, l’ancien dirigeant catalan était de ceux qui indiquaient que Neymar allait « rester à 200 % au Barça » en 2017. Quelques semaines plus tard, la star brésilienne filait au Paris Saint-Germain contre un chèque historique de 222 ME. En ce début de semaine, Jordi Mestre est revenu sur le devant de la scène, évoquant un hypothétique retour de Neymar au FC Barcelone dans les colonnes du Mundo Deportivo. Et si d’un point de vue sportif, l’attaquant du PSG manque cruellement au champion d’Espagne en titre, Jordi Mestre estime que d’un point de vue moral, un come-back de Neymar ne serait pas forcément positif.

« Quand Neymar est parti, il a vite pleuré de regret et nous a fait part son désir de revenir. Neymar peut-il revenir ? Du point de vue émotionnel de la façon dont il est parti, non. D'un point de vue sportif, oui. À mon avis, il apporte un plus que très peu de joueurs ont, c'est le talent individuel et le trésor de ses nombreux buts. C’est quelque chose dont nous avons besoin dans de nombreux matchs où l'adversaire refuse le jeu. Oui, sportivement, il faudrait le recruter si, bien sûr, nous pouvions nous le permettre… Les socios doivent évaluer s'ils priorisent les valeurs ou les titres. Je pense que c'est un acte de réflexion personnelle de chacun selon sa conscience. Tout est respectable, bien sûr. Maintenant, je pense aussi que si Neymar devait revenir, il devrait faire un acte de contrition, retirer le procès contre le club, se flageller, s'excuser, assumer son erreur et, bien sûr, mener une vie presque monacale » a lancé l’ancien dirigeant du FC Barcelone, pas prêt à passer l’éponge aussi facilement avec Neymar…