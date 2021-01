PSG : Neymar, Mbappé, Ramos… Messi vaut tous les sacrifices

Dans : PSG.

A quelques mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’exclut pas un départ libre l’été prochain. Une occasion à saisir par tous les moyens, conseille Ludovic Obraniak, quitte à sacrifier d’autres grands joueurs pour attirer l’attaquant argentin.

Grand animateur du marché des transferts, du moins selon certaines sources, le Paris Saint-Germain serait prêt à bâtir une équipe de rêve pour la saison prochaine. On annonce le club francilien capable de prolonger ses attaquants Neymar et Kylian Mbappé, tout en restant à l’affût sur les dossiers Sergio Ramos et Lionel Messi, respectivement en fin de contrat au Real Madrid et au FC Barcelone. Mais compte tenu du fair-play financier et des pertes enregistrées à cause de la crise sanitaire, il est évident que le champion de France n’a pas les moyens de conclure tous ces dossiers. Alors lequel privilégier s’il y avait un choix à faire ? Pour Ludovic Obraniak, aucun doute possible, Paris doit foncer sur le capitaine du Barça.

« Messi, Ramos, quelle priorité pour le PSG ? Messi ! Vous imaginez le coup que ce serait, a répondu l’ancien Parisien sur La Chaîne L’Equipe. Messi reste Messi. Recruter le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur de tous, ne serait-ce qu’un an avant qu’il aille à Miami, comme cela en prend le chemin, ça aurait du sens sur le plan sportif et médiatique. Il est libre, le PSG peut payer son salaire. Après, Paris devra peut-être faire un choix entre Neymar et Mbappé pour se payer Messi. Les dirigeants qataris font des choses pour gagner la Ligue des Champions. Mais à l’approche de 2022, faire Messi sur la saison de la Coupe du Monde au Qatar, ce serait un coup incroyable ! » Nul doute que le PSG tentera sa chance s’il en a la possibilité.