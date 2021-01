PSG : Neymar-Mbappé, Pochettino au pied du mur

Dans : PSG.

Depuis sa prise de fonction au Paris Saint-Germain, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino n’a pas encore eu l’occasion de profiter de Neymar.

En effet, la star brésilienne est toujours blessée à la cheville et devrait manquer le Trophée des Champions face à l’OM mercredi soir. Assurément, le PSG est plus fort avec Neymar, bien que l’ancien attaquant du FC Barcelone n’en fasse parfois qu’à sa tête au sein de l’équipe parisienne. C’est tout du moins l’avis exprimé par Mickaël Landreau sur l’antenne de Canal Plus. Pour l’ancien gardien des Bleus et du FC Nantes, il est clair que l’enjeu principal pour Mauricio Pochettino sera d’apprivoiser Neymar et de lui faire comprendre certaines choses dans l’intérêt du collectif parisien. En ce qui concerne Kylian Mbappé, Mickaël Landreau a toutefois tendance à penser que le natif de Paris est doté d’une mentalité bien plus collective que Neymar.

« Pour moi, la clé c’est Neymar. Parce qu’en fait, Neymar fait ce qu’il veut depuis plusieurs semaines. Autant Kylian Mbappé, à mes yeux et on peut penser autrement, est beaucoup plus dans un collectif que Neymar. Et là, on ne peut pas tricher. L’enjeu pour Mauricio Pochettino ça va être de gérer Neymar » a jugé Mickaël Landreau, pour qui il est clair que Neymar est bien plus difficile à gérer et à intégrer dans un collectif que Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir comment Mauricio Pochettino souhaitera organiser son jeu en présence de ses deux stars, avec notamment la possibilité de faire jouer Kylian Mbappé sur un coté et Neymar en meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Il sera toutefois crucial pour le PSG que le Brésilien ait un esprit totalement collectif afin d’atteindre les objectifs du club en Ligue des Champions.