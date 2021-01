PSG : Neymar cache misère de Paris, l'attaque brutale

Dans : PSG.

Accroché par Saint-Etienne mercredi (1-1), le Paris Saint-Germain a retrouvé le goût du succès samedi soir face à Brest (3-0).

Avec 21 tirs dont 11 cadrés, les hommes de Mauricio Pochettino ont montré un visage très correct offensivement. En revanche, on ne peut pas vraiment dire que le Paris Saint-Germain a été souverain tout au long de la rencontre. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a même estimé que les coéquipiers de Kylian Mbappé étaient toujours aussi inquiétants, à trois jours du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille. Très cash dans son analyse, l’ex-milieu offensif de Lille a estimé que le Paris Saint-Germain était d’un niveau incroyablement faible et que Neymar cachait bien souvent la misère dans les grandes affiches, lorsqu’il n’est pas blessé.

« Pour être honnête, je les ai trouvés méconnaissables contre Brest. Ca faisait longtemps que je n’avais pas vu une équipe du PSG aussi mauvaise. Aussi désorganisée. Franchement, j’ai pris une claque en regardant ce match là. Ils se sont fait ouvrir au milieu de terrain par des rushs d’Honorat, de Faivre, de truc… les mecs ils prenaient la balle à 60 mètres du but et ils faisaient des chevauchées de 30, 40, 50 mètres ! Le PSG a beaucoup de chance que les Brestois aient manqué de lucidité dans le dernier geste. Je les ai vus se faire ouvrir comme jamais. Il y a un gouffre au milieu de terrain ! Il y a un No Man’s Land ! C’est terrible. Trois, quatre, cinq joueurs adverses peuvent s’engouffrer. Il faut aussi plus de simplicité dans le jeu. Ils se compliquent toujours avec 5,6,7 touches de balle. Franchement, je suis hyper inquiet. Depuis le début de saison, dans les matches qui comptent, s’il n’y avait pas eu Neymar… Tu sens qu’il y a un manque de collectif et que les joueurs ne savent plus se positionner » a lâché Ludovic Obraniak, sans pitié avec ce PSG qu’il considère comme bien trop faible cette saison en Ligue 1…