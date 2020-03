PSG : Neymar, Mbappé... Paris réclame le confinement

Dans : PSG.

Le PSG a annoncé dimanche la mise en sommeil de son activité en réponse à l'épidémie de coronavirus. Et les dirigeants ont demandé aux joueurs de ne surtout pas sortir.

Dans un premier temps, le PSG avait mis au repos la totalité de son effectif jusqu’à dimanche, mais finalement le club de la capitale a choisi la voie de la sagesse en décidant de mettre en veille ses différentes formations sportives. « Les activités sportives de toutes les équipes professionnelles du Paris Saint- Germain vont rester suspendues provisoirement pour la période débutant demain et jusqu’à une date pour l’instant indéterminée », a précisé le Paris Saint-Germain, qui attendra mercredi pour voir l’évolution de la situation en France. Mais prévenir c’est guérir, et du côté des dirigeants parisiens on a quand même prévenu les footballeurs de Thomas Tuchel qu’il est indispensable de ne pas bouger de son domicile.

Le PSG est conscient que pour leur santé et celle de leurs proches, les joueurs parisiens doivent rester chez eux et ne pas profiter de ces repos forcés pour se promener sur la planète. « A ce jour, les joueurs sont un peu dans l’expectative. Ils ne disposent d’aucune date de retour à l’entraînement et on leur demande d’être patients et de prendre le moins de risques possible. La situation est un peu bizarre », a confié un proche du Paris Saint-Germain dans Le Parisien. Le quotidien précise que « bien sûr il n’est pas question de voyager et de s’octroyer des jours de repos à l’étranger, sous des climats plus propices. » Neymar ne repartira donc pas au Brésil ou ailleurs, et le joueur confirme qu'il a bien compris le message en présentant chaque jour des vidéos où on le voit bosser dur dans sa salle de gym personnelle.