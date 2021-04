PSG : Neymar, Mbappé, Messi, l’UEFA prépare son salary-cap

Dans : PSG.

Au moment où le Paris Saint-Germain cherche à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, en plus de celui de Neymar, l’UEFA prévoit de réformer son fair-play financier, et notamment la question des gros salaires.

L’été dernier, le fair-play financier de l’UEFA avait pratiquement été anéanti par le Tribunal Arbitral du Sport. En donnant raison à Manchester City dans son conflit avec l’UEFA à propos du fair-play financier, la justice sportive aurait pu donner le coup de grâce à ce système servant à réguler le football européen. Si l’UEFA n’a donc pas réussi à suspendre City de la Ligue des Champions, malgré des investissements déraisonnables et des malversations supposées, l'instance qui gère le foot européen n’a pas lâché son FPF pour autant. Bien au contraire même. Depuis quelques temps déjà, une refonte du fair-play financier est à l’étude du côté de Nyon. Le but étant de continuer à contrôler les finances des clubs, tout en laissant un peu plus de liberté. Et parmi les nouvelles lubies de l’UEFA, l’intégration d’un plafond salarial est bel et bien à l’étude, comme le confirme Nicolò Schira. Une idée venue de la NBA et des sports US, où le fameux salary-cap fait l'objet de négociations permanentes entre les joueurs et les propriétaires de franchises, histoire d'éviter des dépenses incontrôlées.

Un plafond salarial imposé aux clubs ?

« L’UEFA vise à contenir les dépenses dans les prochaines années. C’est pourquoi le Plafond Salarial et surtout le nouveau Fair-Play Financier pourraient être introduits par Ceferin, le président de l’UEFA. Ces projets sont déjà sur la table et pourraient être lancés dans les mois à venir », a lancé le journaliste italien sur Twitter. Voilà qui représenterait une révolution dans le monde du football européen, à l'heure où la course vers l'avant semble sans fin pour les plus gros salaires, Lionel Messi ayant récemment tout explosé lors de son dernier contrat avec le FC Barcelone. Sans compter le PSG, forcément visé par cette réforme alors que le club francilien envisage de tout miser sur Neymar et Mbappé pour les années à venir. Il reste toutefois encore beaucoup de zones d’ombre qui doivent encore être levées. Connaître le montant de ce plafond ou savoir si ce sera une restriction sur tout l’effectif ou un seul joueur, par exemple. Dans tous les cas, en cette période de crise, toute nouveauté pleine de sagesse semble bonne à prendre pour les clubs, même les plus riches.