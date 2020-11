PSG : Neymar, Mbappé, les petites victoires du Paris SG

Dans : PSG.

Lors des derniers matchs, le PSG n’a pas pu compter sur Kylian Mbappé et Neymar.

Si le club de la capitale s’est habitué à être privé de nombreux joueurs, l’absence de ses deux stars a forcément eu des conséquences, notamment sur son rendement en Ligue des Champions. Dès lors, Thomas Tuchel et Leonardo espéraient certainement pouvoir conserver les deux joueurs afin de les faire récupérer et de les retrouver tout frais. D’ailleurs, le PSG avait subtilement indiqué dans un point médical que le Français comme le Brésilien ne pourraient reprendre qu’après la trêve internationale. Cela n’a pas empêché les Bleus et la Seleçao de convoquer chacun leur joueur vedette, au grand dam du PSG. Mais plutôt que de rentrer en conflit, ce qui serait inutile, le champion de France a décidé de miser à fond sur le dialogue, et de faire ainsi un suivi au plus près.

Pour Neymar, le PSG a obtenu que son numéro 10 ne soit pas sollicité face au Vénézuela, ce qui semblait à tout le monde trop précoce. L’idée est de le faire reprendre pour le match face à l’Uruguay dans une semaine, ce que le Brésil a imposé, et ce qui donne quelques suées à la cellule médicale du PSG. Mais au moins, Neymar sera ménagé pendant une semaine, et pourra récupérer. Même situation à Clairefontaine, où selon RMC Mbappé sera préservé pour le match amical face à la Finlande, et est pour le moment mis dans la case incertain face au Portugal. Forcément, le PSG craint que Didier Deschamps ne force son attaquant à être sur pied pour cette rencontre décisive de Ligue des Nations, avec de possibles conséquences sur sa cuisse touchée. Surtout que Leonardo a toujours beaucoup de mal avec la FFF, que ce soit pour l’annonce de son cas positif au Covid en septembre, ou l’utilisation de Mbappé sur tous les matchs en octobre. Ce ne sera pas le cas en tout cas pour novembre, pour Neymar comme Mbappé, et le PSG prend toujours cette petite victoire sur la forme physique de ses stars.