PSG : Neymar, Mbappé… La piste Coutinho cache une mauvaise surprise

Dans : PSG, Mercato.

Déterminé à renforcer son effectif cet été, le Paris Saint-Germain a ciblé plusieurs postes.

Sans surprise, le secteur défensif sera le principal concerné puisque le club francilien recherche un défenseur central, un latéral droit ainsi qu’un milieu de terrain. Et pourtant, cela n’empêche pas la direction de tenter un gros coup en attaque. Selon les informations de Paris United, Antero Henrique a rencontré l’agent de Philippe Coutinho à plusieurs reprises ces dernières semaines. On sait que le Brésilien souhaite quitter le FC Barcelone et que son représentant lui cherche une porte de sortie.

Autant dire que la perspective d’évoluer avec ses nombreux compatriotes intéresse l’ancien joueur de Liverpool. Reste à savoir si tous les internationaux auriverde du PSG seront encore là pour la reprise. Rien n’est moins sûr concernant Daniel Alves et… Neymar. Toujours d’après le média spécialisé, le PSG ne peut pas se permettre de recruter Coutinho, à moins d’un départ de sa star ou de Kylian Mbappé. Le champion de France anticiperait-il une mauvaise surprise au mercato ?