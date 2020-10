PSG : Neymar-Mbappé, ils font ce qu’ils veulent avec Tuchel

Dans : PSG.

Le PSG se prépare à débuter la Ligue des Champions face à Manchester United ce mardi. Neymar a été laissé au repos contre Nîmes, pas Mbappé. Et Tuchel n'a pas eu son mot à dire.

Tout passe toujours beaucoup mieux avec une victoire, et le PSG a donc vécu un week-end très tranquille après le succès des Parisiens à Nîmes (0-4) ce vendredi soir. Malgré plus de 10 joueurs absents, le champion de France a déroulé son jeu, bien aidé par la nervosité des locaux qui ont été rapidement réduits à 10. Dans cette rencontre, Neymar avait été mis au repos après son retour tardif d’Amérique du Sud et de petites douleurs au dos. De son côté, Kylian Mbappé, très utilisé en équipe de France a enchainé avec un match quasiment complet, et un doublé au passage. Une différence de traitement que Philippe Sanfourche explique facilement. Pour le journaliste spécialisé de RTL, les deux stars du PSG choisissent leur match en fonction de leur état de santé, et ce fut donc le cas avec ce déplacement aux Costières.

« Ce qu’il faut savoir, par rapport à il y a un an ou deux, et par rapport à l’avant-match contre Manchester United où il avait beaucoup joué également, c’est que Kylian Mbappé n’a plus le même statut au PSG. Et en équipe de France non plus. Et il voulait jouer. Il y a le ressenti du joueur. Neymar lui ne voulait pas jouer à Nîmes. Kylian Mbappé, oui, et s’il avait voulu faire l’impasse à Nîmes, il aurait fait l’impasse à Nîmes. Il a certainement dû négocier sur l’après PSG-Manchester United », a fait savoir Philippe Sanfourche, pour qui l’avis de Thomas Tuchel passe au second plan. L’entraineur parisien ne doit toutefois pas être surpris, des superstars qui choisissent leur match au « feeling » au coeur d’un calendrier surchargé, cela n’arrive pas qu’au PSG.