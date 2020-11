PSG : Neymar-Mbappé, il y a tellement plus fort en Europe

Dans : PSG.

Inclus parmi les tout meilleurs joueurs au monde, Neymar et Kylian Mbappé forment un duo redoutable. Mais au niveau des statistiques, les deux attaquants du Paris Saint-Germain sont loin d’être les plus impressionnants cette saison.

Malgré les résultats pas toujours satisfaisants, Neymar et Kylian Mbappé font la fierté du Paris Saint-Germain et de leur directeur sportif Leonardo. « Honnêtement, avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe, je pense que ça n'est jamais arrivé, se vantait le dirigeant en décembre dernier. Tu as eu Messi et Cristiano Ronaldo dans deux équipes différentes, et aujourd'hui, tu as les deux meilleurs joueurs au monde, après Messi et Ronaldo car ils sont toujours là, au PSG. C'est quelque chose d'énorme. » Sur le papier, beaucoup de cadors ont effectivement de quoi envier le champion de France. Mais à y regarder de plus près, les deux stars parisiennes ne forment pas le duo le plus efficace en Europe.

A eux deux, ils n’ont inscrit que 9 buts toutes compétitions confondues cette saison. Soit autant que la paire composée du tout jeune Ansu Fati et d’un Lionel Messi en petite forme au FC Barcelone. D’autres attaques sont donc beaucoup plus impressionnantes près de la cage adverse, à l’image du Bayern Munich avec Robert Lewandowski et Serge Gnabry, qui totalisent 15 réalisations. La statistique est honorable mais elle ne suffit pas pour détrôner l’actuel meilleur duo qui sévit du côté de Tottenham. En effet, les complices Harry Kane et Heung-min Son comptent déjà 16 unités. Preuve que leur manager José Mourinho n’a rien à envier à Thomas Tuchel.