PSG : Tuchel fait halluciner le vestiaire avec Neymar et Mbappé

Battu par le RB Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain traverse une petite crise en ce mois de novembre.

A la tête du PSG depuis plus de deux ans, Thomas Tuchel est plus fragilisé que jamais. La grande majorité des supporters réclame le départ de l’Allemand, bien que celui-ci ait guidé le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions cet été. Et pour cause, les choix de Thomas Tuchel ne passent plus, à l’image de celui de placer Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale depuis quatre matchs. Plus globalement, le manque de jeu produit par le PSG lasse tout le monde dans la capitale… à commencer par les joueurs.

Selon les informations de RMC, le groupe est clairement en autogestion depuis cet été, et « la simplicité des consignes portées uniquement sur Neymar et Mbappé » interpelle. Cela a été souvent caricaturé, mais il semblerait bel et bien que le principal plan de jeu de Thomas Tuchel à Paris soit de passer le ballon à Neymar et à Kylian Mbappé afin qu’ils fassent la différence en solo. Un plan qui marche en Ligue 1, mais qui rencontre ses limites en Ligue des Champions. Encore plus lorsque les deux stars du PSG sont absentes, comme c’était le cas à Leipzig mercredi. « A cela s'ajoute une communication hasardeuse. Beaucoup de difficultés qui nécessitent une réponse de la part du directeur sportif, mais aussi de l’actionnaire principal. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir trancher dans les prochains jours sur l’avenir du coach parisien » note la radio, pour qui un départ de Thomas Tuchel d’ici la fin de la trêve internationale ne serait finalement pas si surprenant que cela…