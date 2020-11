PSG : Neymar prolongé, Al-Khelaïfi met un coup de frein

Dans : PSG.

La tendance s’est inversée de manière incroyable en ce qui concerne la collaboration entre Neymar et le PSG.

Le Brésilien a enfin pris ses marques à Paris et dans le club, se trouvant désormais bien loin des envies de départ qui étaient les siennes il y a un peu plus d’un an. Le numéro 10 s’éclate sur le terrain, reste satisfait de la saison dernière avec la finale de la Ligue des Champions, et se rend également compte que peu de clubs peuvent se payer ses services. Résultat, il a récemment ouvert la porte à une prolongation de contrat, le tout sans augmentation de salaire. Un coup de tonnerre confirmé par Isabela Pagliari, journaliste brésilienne qui suit de près les joueurs parisiens.

« Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et tout a changé par rapport à ses envies de départ. La prolongation ? C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signé, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité », a souligné la journaliste au micro d’Europe 1. Tout le monde semble donc pousser dans le même sens, sachant que le PSG a très envie de conserver sa star brésilienne. Néanmoins, la gestion du temps sera décisive. Nul doute que l’accord définitif sera très difficile à trouver, sachant que Neymar souhaite continuer à gagner ses 3 ME par mois, ce qui représente un investissement délicat à l’heure où le Paris Saint-Germain déplore régulièrement des pertes copieuses depuis le premier confinement. Mais dans cette optique, les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani ont permis de beaucoup économiser sur la masse salariale, et laissent un peu de latitude à Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier doit toutefois courir plusieurs lièvres à la fois, puisque l’idée est toujours, à Paris, de prolonger le contrat de Kylian Mbappé également.