PSG : Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, les « 4 rigolos » !

La défaite du PSG face à Lille a remis une pression énorme sur le club de la capitale avant le match de Ligue des champions contre Munich. Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi ont les oreilles qui sifflent.

Tandis que le Bayern Munich, privé de Robert Lewandowski s’imposait à Leipzig, remportant là une victoire probablement décisive dans la course au titre, le Paris Saint-Germain tombait face à Lille dans un match avec également un énorme enjeu. Et plus que le résultat, c’est surtout la manière qui a agacé les supporters du PSG. Face à l’équipe de Christophe Galtier, les stars parisiennes sont passées au travers, à l’image d’un Neymar qui a vu rouge en fin de match. Et le joueur brésilien n’a pas été le seul à disparaître lors de ce choc au sommet de la Ligue 1, Kylian Mbappé et Angel Di Maria étant également aux abonnés absents. Pour Stéphane Bitton, cette situation est totalement inadmissible de la part de joueurs aussi renommés que ces derniers.

Dans sa chronique pour France Bleu Paris, le journaliste a tapé fort sur les « vedettes » du Paris Saint-Germain, estimant que cette fois toutes les limites avaient été franchies. « Le PSG n’a pas existé face à Lille, c’était une équipe sans idée, sans envie, incapable de se révolter. Les Parisiens avaient 70 minutes pour égaliser, mais jamais ils n’ont trouvé la faille, à l’image des fameux « Fantastiques » qui ont commis une faute professionnelle grave. J’ai envie de dire que les « Quatre Fantastiques » sont devenus les « Quatre Rigolos ». J’ai vu un Angel Di Maria médiocre et qui a tout raté. Un Kylian Mbappé inexistant. Et la fatigue n’est pas une excuse recevable. J’ai entendu ce qu’il a dit la semaine dernière. Le garçon n’aime pas la critique, alors on va dire qu’il a été génial. Mais franchement, le coeur n’y est pas. Quant à Neymar, quel gâchis, quelle immaturité. Il est incapable de s’inscrire dans le temps. C’est un intermittent du spectacle. C’est un vrai problème pour le PSG. Et je vais finir par Mauro Icardi. Lui, il n’est jamais là quand on a besoin de lui. C’est dommage pour un joueur acheté 50 millions d’euros », a lancé un Stéphane Bitton agacé et déchaîné contre les stars du Paris Saint-Germain. A ces derniers de lui répondre mercredi soir à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich.