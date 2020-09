PSG : Neymar-Mbappé, cette critique fait marrer Kimpembe

Dans : PSG.

En attendant un jour la reprise du championnat, le PSG n’a plus joué depuis la finale de la Ligue des Champions.

Cette défaite est forcément difficile à digérer, surtout que la plupart des joueurs n’ont encore jamais gagné cette épreuve. Neymar l’a déjà remporté avec le FC Barcelone, et il devait être le leader de l’équipe sur ce match décisif. Chose qu’il n’a pas réussi à faire, avec une rencontre totalement manquée, y compris sur le plan technique. Même chose pour Mbappé, qui n’a pas su convertir sa grosse occasion, et n’a pas pesé sur le match comme il aurait certainement aimé. Résultat, le PSG n’a pas réussi à marquer, et le rendement du duo Franco-Brésilien a plombé la formation de Thomas Tuchel. Une théorie que Presnel Kimpembe, interrogé par L’Equipe sur la dépendance à Neymar et Mbappé, tient sérieusement à relativiser.

« Ça me fait rire un peu ce que vous dites. Tu demandes à n'importe quel coach, il rêverait d'avoir deux joueurs comme "Ney" et Kylian. On a vraiment besoin d'eux mais c'est normal ! Ce sont des joueurs qui peuvent faire basculer un match en deux minutes. Qui n'en profiterait pas ? Je ne trouve pas qu'on est trop dépendants. On est une équipe. On a réussi à le démontrer », a souligné Presnel Kimpembe, pour qui toute formation est dépendante de ses stars offensives. Le PSG n’échappe pas à la règle, mais il ne faudra pas que cela devienne une habitude dans les grands rendez-vous dans les années à venir.