PSG : Allo Neymar-Mbappé où étiez-vous ? L'appel de Riolo

Les deux stars offensives du PSG, à savoir Neymar et Mbappé, n'ont pas brillé contre le Bayern Munich. Pour Daniel Riolo, c'est un énorme regret.

Rien ne s’est passé comme prévu pour Kylian Mbappé et Neymar dimanche soir face au Bayern Munich, les deux attaquants du Paris Saint-Germain n’ayant jamais trouvé la solution afin de prendre Manuel Neuer à défaut. Pire que cela, Neymar et Mbappé ont peu à peu disparu, pour ne plus réellement faire peser le danger sur l’équipe allemande en seconde période. S’il ne nie pas que Thomas Tuchel est aussi responsable de cet échec du PSG, Daniel Riolo estime quand même que le champion du monde français et son coéquipier brésilien n’ont pas du tout été à la hauteur de cet énorme rendez-vous pour le club de la capitale. Sur RMC, Daniel Riolo a remis en cause la prestation de Neymar et Mbappé.

« Ce que je retiens d’abord, la supériorité du Bayern, car il n’y a rien à dire sur le résultat final de ce match. Il faut bien reconnaître que cette équipe est bien plus au point que le PSG. Sur le plan des individualités, le Bayern était plus fort tactiquement, physiquement et ils étaient meilleurs sur à peu près tous les postes (…) Pour le PSG c’est une énorme déception, mais qu’il faut relativiser parce que quand tu ne fais pas ce qu’il faut, que tactiquement tu n’es pas au point et que ton entraîneur te fait jouer comme une petite équipe tu ne peux pas gagner. Sur le plan des individualités, quand ton seul schéma tactique c’est de jouer sur Neymar et Mbappé, tu ne vas pas bien loin, surtout que les deux stars, qui sont quand même venues au PSG pour ça, elles n’ont pas le droit de rater une finale. Neymar et Mbappé sont des joueurs avec des transferts colossaux, des salaires astronomiques, et tu n’as pas le droit de rater ta finale. Ce sont aussi des faillites individuelles pour ces deux stars du PSG », a confié Daniel Riolo.