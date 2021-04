PSG : Neymar ? Les vrais héros sont Bakker et Dagba

Dans : PSG.

Le PSG a souffert mais s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens du Bayern Munich.

Le match retour au Parc des Princes a été bien géré par les coéquipiers de Kylian Mbappé. Mais en raison de l’inefficacité de Neymar, très bon mais incapable de concrétiser ses occasions, le Paris Saint-Germain s’est mis le feu dans les cinq dernières minutes. L’atmosphère était irrespirable au Parc, mais le champion de France a tenu malgré la présence sur le terrain des seconds couteaux de l’effectif que sont Colin Dagba, Mitchel Bakker ou encore Danilo Pereira. Dans un édito publié sur RMC, Daniel Riolo a justement tenu à féliciter les habituels remplaçants du PSG, au même titre que les joueurs plus chevronnés comme Neymar, combatif face au Bayern Munich ou encore Idrissa Gueye.

« Le PSG a peut-être et enfin trouvé la clef principale : la force collective. Ça paraît bête à dire, évident, mais j’entends tellement qu’un joueur peut faire basculer un match. J’entends tellement de délires individualistes que rappeler l’essentiel n’est pas si bête. Dagba, Danilo et Bakker. Au moment le plus tendu du match, il y avait ces trois joueurs-là pour contenir les attaques du Bayern mardi soir! L’idée est réjouissante. On a tellement dit que le PSG manquait de cœur, d’âme collective… Voir cette force dans des joueurs anonymes, mais aussi dans la combativité (rare) de Neymar, c’est certainement le plus grand progrès du PSG. Si un type comme Gana Gueye devient important dans cette équipe et reste le point d’équilibre précieux qu’il a été face au Bayern, alors Paris peut espérer aller plus loin. Et peu importe les présents ou les absents » a souligné Daniel Riolo, confiant pour la suite des événements à condition que le PSG conserve cet état d’esprit remarquable face à Manchester City en demi-finale.