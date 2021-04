PSG : Neymar, les secrets de ses kilos perdus dévoilés

Dans : PSG.

Neymar est apparu affûté comme jamais ces derniers jours au Camp des Loges. La star brésilienne du PSG a décidé de changer son approche diétique et ses mauvaises habitudes.

Neymar n’a pas réellement eu l’hygiène de vie réclamé à un footballeur professionnel depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain. Outre des sorties nocturnes dans la capitale, du moins avant l’épidémie de covid, le joueur du PSG et de la Seleçao passait une grande partie de son temps de repos à jouer avec sa console, ou à faire le fête avec ses amis. Résultat, Neymar a enchaîné les blessures, et les critiques lui sont tombées dessus, tout cela semblant lié. Cela a encore été le cas suite à son pépin contre Caen, le joueur passant une bonne partie des nuits suivantes à commenter une émission à la télévision brésilienne, plutôt qu'à se reposer. Mais du côté de l’entourage de l’attaquant brésilien on a visiblement compris qu’il était désormais temps de serrer un peu la vis, car à 29 ans Neymar ne peut plus faire n’importe quoi avec son corps. Et ce dernier a décidé de faire enfin les choses sérieusement.

Neymar a perdu des kilos

Finies les nuits devant les écrans, les fêtes innombrables dans sa luxueuse demeure de la région parisienne, Neymar n’est pas encore au lit à 20 heures avec une verveine, mais il a décidé de respecter un cycle de sommeil compatible à son métier de sportif de haut niveau. On a également appris que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a recruté une diététicienne et qu’il a effectué une période de diète végan afin de remettre les compteurs à zéro. L’Equipe précise même que désormais Neymar a banni le lactose de son alimentation, et se nourrit avec énormément de fruits. « Cette rigueur alimentaire s’est doublée d’un lourd travail de remise en forme physique », précise le média sportif. Et le résultat a sauté aux yeux de ses coéquipiers du PSG, puisqu’à l’entraînement Neymar est apparu avec des kilos en moins et un engagement maximal lors des séances physiques, là où il traînait un peu les pids. De quoi permettre au joueur d’envisager un retour au sommet de sa forme pour la fin de saison, laquelle sera musclée pour le Paris SG, puisque le club de la capitale va enchaîner la réception de Lille, samedi au Parc des Princes, et un déplacement à Munich la semaine prochaine. Neymar va pouvoir prouver que ses efforts étaient utiles.