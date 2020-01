PSG : Neymar le rêve 2020 de Manchester United ?

Dans : PSG.

Le mercato estival est encore loin mais lorsque cela concerne Neymar, au top de sa forme en ce début d’année 2020 avec le PSG, les informations ne s’arrêtent jamais.

Tandis qu’une prolongation de contrat est désormais envisagée par le clan du Brésilien, on reste tout de même très attentif à l’évolution du marché des transferts. Un nouvel assaut du FC Barcelone est possible, tout comme l’incursion d’un prétendant surprise dans ce dossier. Cette hypothèse tient la route, selon les informations récoltées par Don Balon. En effet, le média espagnol indique qu’un intérêt de Manchester United pourrait bien semer la zizanie dans le dossier Neymar l’été prochain.

Il faut dire que les Red Devils préparent une véritable révolution, en cas d’échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Effectivement, Mauricio Pochettino pourrait être recruté afin de redonner un nouveau souffle à l’équipe. Et si le technicien argentin, viré par Tottenham il y a quelques semaines, posait ses valises à Old Trafford, nul doute qu’il bénéficiera d’un recrutement ambitieux. Pour le média, la priorité de Manchester United sera clairement d’attirer Neymar afin de l’associer à Marcus Rashford et à Anthony Martial sur le front de l’attaque. Financièrement, Manchester United, troisième club ayant généré le plus de revenus en Europe lors de la saison 2018-2019, n’aura aucun mal à assumer un transfert de Neymar ainsi que le salaire du joueur Encore moins si Paul Pogba était transféré comme pressenti pour une somme comprise entre 100 et 150 ME. Reste à voir ce que Neymar et les dirigeants du PSG penseront de ce plan colossal de MU…