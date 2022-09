PSG : Neymar, le message caché de sa célébration

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Intenable en ce début de saison, Neymar a encore été décisif et à son avantage à Lyon ce dimanche. Son retour en forme a une explication pour Thierry Henry, le Brésilien a peut d'être oublié.

La semaine dernière, Neymar a bien malgré lui été au coeur d’une polémique avec son carton jaune reçu pour la célébration de son but face au Maccabi Haïfa. Pour avoir fait des grimaces au public israélien, le Brésilien a été averti par l’arbitre, qui a pris cela comme une provocation envers les supporters adverses. C’est en effet un geste que l’ancien prodige de Santos effectue à chaque rencontre du Paris SG, ou du moins quand il marque, pour, selon lui, se moquer des haters et des critiques qu’il reçoit très régulièrement. Cela ne lui a pas encore valu de carton jaune en France, mais avec la dextérité de nos arbitres pour dégainer les biscottes, il ne faut jurer de rien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Il y a toutefois un autre geste que Neymar effectue régulièrement quand il est décisif, et ça, Thierry Henry l’a bien remarqué. Revenant sur la forme épatante du numéro 10 du PSG, la légende d’Arsenal et de l’équipe de France a expliqué que le « Ney » était forcément animé d’un esprit de revanche après ses dernières saisons difficiles et les critiques qui lui sont tombées dessus. Mais le nouveau Neymar est très fort et Thierry Henry tient à souligner que c’est justement cet esprit de révolte qui le pousse à devenir encore meilleur. « Je ne sais pas s’il a été touché dans son orgueil après ce qu’il a vécu la saison dernière mais il est venu dire à tout le monde, ne m’oubliez pas quand même. D’ailleurs, quand il marque il montre son nom au dos du maillot, comme si on l’avait oublié », a souligné « Titi » au micro d’Amazon Prime.

Il se fait sa place dans l'histoire du PSG

En tout cas, une fois encore, le Brésilien aura été décisif lors de la victoire face à Lyon avec une passe décisive parfaite pour Lionel Messi. En plus de cela, il a beaucoup oeuvré pour le collectif. Critiqué pour sa performance en Israël la semaine dernière avec un peu moins d’entrain à revenir aider ses coéquipiers, Neymar avait visiblement envie de montrer qu’il avait encore le coffre pour la jouer collective. Cela fait encore une fois de lui le meilleur parisien de cette première partie de saison qu’il achève avec ce 100e match en Ligue 1 sous le maillot du PSG de la meilleure des façons. Et avec, s’il vous plait, un bilan de 77 buts et 44 passes décisives. Un total qui le place déjà au 6e rang des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG en Ligue 1, juste derrière les historiques Dominique Rocheteau et Mustapha Dahleb.