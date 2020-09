PSG : Neymar le bloque, Coman ne reviendra pas

Dans : PSG.

Véritable bourreau du PSG en finale de la Ligue des Champions, Kingsley Coman a fait très mal à son club formateur en inscrivant le but de la victoire avec le Bayern Munich.

Les supporters parisiens avaient forcément un goût amer en bouche après le succès du Bayern Munich et le but inscrit par un Titi du club. Originaire de Seine-et-Marne, l’attaquant de 24 ans n’a par ailleurs aucunement l’intention de reporter le maillot du PSG d’ici la fin de sa carrière. C’est tout du moins ce qu’il a indiqué dans une interview à Téléfoot, expliquant notamment qu’un certain Neymar occupait son poste de prédilection, à savoir attaquant gauche. Ce qui complique fortement les chances de revoir Kingsley Coman dans la capitale française…

« Le PSG restera toujours mon club de cœur. Pour moi, c’était la bonne décision de partir. Peut-être que si je n’avais pas fait ce choix, je n’aurais pas pu gagner la Ligue des champions. Après, je n’ai pas toujours fait des choix faciles mais j’ai toujours pensé qu’avec mes qualités je pouvais jouer dans un grand club. C’est pour ça que j’ai toujours opté pour les grands clubs. Un retour au PSG ? Non, c’est compliqué. Si c’est Neymar ailier gauche ? Non (rires). Dans mes projets de carrière, Paris n’est pas dedans. Après il me reste huit ou dix ans au haut niveau donc on ne peut jamais fermer complètement la porte. Mais dans ma tête, ça reste des souvenirs d’enfance. J’ai beaucoup de bons souvenirs et un peu de moins bons, mais j’ai surtout gardé les bons souvenirs à Paris » a fait savoir Kingsley Coman, qu’il y a donc peu de chances de revoir sous le maillot du Paris Saint-Germain dans les années à venir.