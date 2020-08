LdC : Kimpembe a la rage, mais félicite le « Général » Coman

Dans : Ligue 1.

La finale de la C1 à laissé des traces côté parisien. Presnel Kimpembe n’a pas caché sa rage au moment de faire le bilan de cette défaite au goût amer.

La finale de Ligue des Champions aurait pu être mémorable pour le PSG. Mais malheureusement pour lui, le scénario cauchemar a eu lieu. Une défaite (1-0) qui fait mal et des remords, voilà ce que les joueurs parisiens retiendront. Ces derniers peuvent être déçus, eux qui espéraient tant rentrer dans l’histoire du club en remportant un trophée jamais glané en 50 ans d’existence. C’est le cas de Presnel Kimpembe. Au lendemain de cette désillusion, le défenseur français a affiché sa déception, ou plutôt sa rage, sur son compte Twitter. Il en a profité pour féliciter l’unique buteur de la partie, son ami Kingsley Coman, formé comme lui au PSG.

« 10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe là et battus par un but de mon frère … Général, je suis fier de toi. Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat », a-t-il twitté. Son « frère », comme il l’appelle a soulevé cette édition 2020 de la C1, mais est forcément triste de voir la détresse de ses anciens coéquipiers. « C’est beaucoup de bonheur mais aussi de tristesse pour Paris, ça me fait un peu mal au cœur pour eux même si je suis à 100% Bayern comme je l’ai dit », réagissait-il après la rencontre. Du fair-play et peut-être qu’un jour, les rôles s’inverseront.