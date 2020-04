PSG : Neymar ? Le Barça ne peut même pas se payer Tonali

Dans : PSG.

Durant cette période sans match, le FC Barcelone fait beaucoup parler, notamment dans l’optique du prochain mercato.

Lautaro Martinez, Sandro Tonali ou encore Neymar sont régulièrement associés au champion d’Espagne en titre par la presse espagnole. Mais en réalité, le mercato du Barça pourrait bien être extrêmement calme cet été. Effectivement, le Mundo Deportivo a glacé l’enthousiasme des Socios ce mardi dans son édition du jour concernant le dossier menant au jeune et prometteur Sandro Tonali de Brescia, lequel est également suivi avec attention par le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus Turin. A en croire le média catalan, il n’y a tout simplement aucune chance que Sandro Tonali pose ses valises au FC Barcelone pour la bonne et simple raison que le prix réclamé par Brescia pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat est bien trop élevé aux yeux de la direction barcelonaise.

Estimé à plus de 60 ME par l’actuel 20e de la Série A, Sandro Tonali est hors d’atteinte pour Barcelone, dont les finances sont dans le rouge vif. Afin de s’offrir le prodige italien, la direction catalane songerait à un échange mais la possibilité de voir le club italien évoluer en Série B l’année prochaine rendrait bien évidemment l’opération impossible. D’autant que l’on voit mal des potentielles monnaies d’échange comme Ivan Rakitic, Nelson Semedo ou encore Arturo Vidal accepter de passer de Barcelone… à Brescia, même en Série A. Sauf improbable retournement de situation, Sandro Tonali n’évoluera donc pas sous les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Un nouvel échec pour les dirigeants blaugrana, qui prouve que le club est confronté à des problèmes financiers si importants que le dossier Neymar a également peu de chances d’aboutir. Même si avec le PSG, il sera bien évidemment plus envisageable de réaliser un ou des échanges de joueurs.