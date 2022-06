PSG : Neymar la rock-star, Newcastle fait pleurer le Qatar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

S'il veut vraiment se défaire de Neymar, le Paris SG aura du mal à compter sur Newcastle, qui ne veut pas que son club se transforme en rendez-vous du showbizz.

La fameuse révolution du Paris SG tarde à voir le jour mais cela devrait se concrétiser dans la semaine prochaine. Le club parisien a fait les choses dans l’ordre et s’attaque donc en premier lieu au directeur sportif, puis ce sera la question de l’entraineur. Enfin, la situation des joueurs sera épluchée. Et malgré son statut de star et sa récente prolongation, Neymar est bien poussé vers la sortie. L’Emir du Qatar ne croit pas en lui et estime que celui qui avait, avant la prolongation de Kylian Mbappé, le plus gros salaire du PSG, ne mérite pas qu’on continue à croire en lui.

Newcastle a les moyens de faire signer Neymar

Le renouveau parisien peut-il conduire l’ancien barcelonais vers la sortie ? Neymar le sait très bien, il a 99 % de chances de rester au Paris SG, à moins d’être violemment éjecté, avec un énorme sacrifice financier à la clé. Les clubs qui peuvent se payer le Brésilien sont très peu nombreux, surtout que son rendement de ces dernières années rend son contrat difficile à digérer. Il y a toutefois le cas de Newcastle, un club qui grimpe avec un nouveau projet et des moyens financiers colossaux. L’argent provient d’Arabie Saoudite, et a déjà bougé sur un mercato ambitieux en janvier 2022 afin d’assurer finalement tranquillement le maintien en Premier League.

L’idée d’ajouter une star mondiale au projet de la Toon Army aurait ainsi du sens avec une tête de gondole capable de mettre Newcastle sur la carte du football. Mais, outre le fait que Neymar ne soit pas forcément intéressé par l’idée de quitter le PSG, et qu’il n’a reçu aucun message en ce sens de la part de sa direction, Newcastle se planterait en allant chercher le numéro 10 parisien.

Newcastle, Neymar et David Beckham

C’est le verdit cash de Simon Jordan, ancien propriétaire de Crystal Palace et désormais consultant pour Team Talk. L’achat de Neymar ne serait une bonne affaire pour personne, à part peut-être pour le Paris SG. « Je pense que Newcastle va se construire proprement. Avec des joueurs de bonne valeur qui vont venir car leur carrière les emmène ici et ce sera le bon moment pour eux. Mais je doute vraiment que des joueurs comme Neymar soit dans le projet. Si vous voulez un joueur comme Neymar, cela va être un film d’horreur dans le club. Le but est de construire un club, pas d’aller chercher des superstars. On a vu Liverpool grandir en allant chercher des joueurs comme Sadio Mané à Southampton, ou Mohamed Salah qui ne marchait pas à Chelsea. C’est le modèle à suivre, le but c’est pas de refaire les Galactiques du Real Madrid avec Beckham qui arrive comme une superstar à un concert de rock. Le but n’est pas d’en faire un rendez-vous du showbizz », a balancé Simon Jordan, pour qui Newcastle ferait évidemment une énorme erreur en allant chercher Neymar. Surtout pour signer en Premier League, un championnat qui n’épargnerait le Brésilien, même si faire venir des stars permet aussi de mettre en avant un projet dans un championnat qui regorge de vedettes.