PSG : Neymar invité à jouer avec Messi au Barça !

Neymar et Lionel Messi souhaitent rejouer ensemble dès la saison prochaine, mais dans quel club : le Paris Saint-Germain ou Barcelone ?

Tous les scénarios sont envisagés depuis les déclarations de Neymar, lequel a fait savoir après la victoire du PSG contre Manchester United qu’il souhaitait de nouveau évoluer au côté de Lionel Messi dès la saison prochaine. Rapidement, les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG se sont multipliés. Et à vrai dire, elles sont assez justifiées selon Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone. Car dans une interview accordée au journal AS, le dirigeant espagnol a indiqué que le club blaugrana était dans l’incapacité totale d’assumer de tels salaires. En ce sens, le départ de Lionel Messi semble plus que jamais d’actualité…

« Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar. Il a fait des déclarations que tout le monde a interprétées comme s’il voulait que Messi le rejoigne à Paris. Neymar veut revenir au Barça comme il a essayé de le faire durant l’été 2019. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas payer un tel transfert, ce serait à la fin de son contrat (2022). Ce qui importe, c’est le projet sportif. Quand Messi a dit qu’il partait, il ne l’a pas fait pour l’argent. Il a le salaire le plus élevé du monde, personne ne touche plus que lui. Il ne voulait pas partir parce qu’il ne gagnait pas assez, mais pour aller gagner des titres. Il veut une équipe où il y a des talents. Très clairement, le salaire de Messi est insoutenable au sein du club. C’est impossible à assumer. Il faut trouver un accord. Le projet qu’on lui présentera sera attractif » a jugé Emili Rousaud, qui n’imagine pas une seule seconde que le Barça soit capable d’accueillir de nouveau le duo Neymar-Messi la saison prochaine.