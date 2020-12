PSG : Messi va flinguer Paris, il ne faut pas qu'il signe

Dans : PSG.

Neymar en rêve, et forcément, vues les qualités du joueur, beaucoup de supporters du PSG se verraient bien aussi ajouter Lionel Messi à leur ligne d’attaque.

Sur le papier, cette escouade offensive aurait certainement de l’allure et ferait du Paris SG l’une des équipes les plus suivies. Le numéro 10 du FC Barcelone arrive en fin de contrat au mois de juin, et n’a pas du tout envie de prolonger à l’heure actuelle. Il a même été retenu contre son gré l’été dernier. Malgré son talent immense, l’Argentin n’a pas beaucoup de points de chute possible, notamment pour des raisons financières. Le PSG fait clairement partie des candidats, surtout après les déclarations de Neymar sur son envie de rejouer avec Lionel Messi. Mais pour Arsène Wenger, ce n’est pas certain que le PSG soit le grand gagnant si le sextuple Ballon d’Or venait à signer.

« Lionel Messi est l’un des deux meilleurs joueurs au monde. Ceux qui vont remplacer Cristiano Ronaldo et Messi sont déjà au PSG (Neymar et Mbappé). Après, c’est une question d’équilibre dans un club, un équilibre sur un plan technique et aussi sur un plan financier. Est-ce que vous pouvez garder l’équilibre au PSG en faisant venir des joueurs comme Messi ? Je ne suis pas sûr », a lancé l’ancien manager d’Arsenal sur les ondes d’Europe 1. Une prudence qui touche donc deux points cruciaux : la répartition des rôles sur le terrain au sein d’une attaque où le repli défensif risque d’être une option vite abandonnée. Et les difficultés pour multiplier les salaires XXL au sein d’un club certes riche, mais également touché par la crise sanitaire comme tout le monde.