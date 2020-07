PSG : Neymar invisible dans les gros matchs, la violente attaque

Dans : PSG.

Unique buteur lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne vendredi soir (1-0), Neymar n’a toutefois pas réalisé un grand match.

Apparu très affûté lors des premiers matchs de préparation, l’international brésilien est globalement passé à côté de sa finale. Assurément, il faudra un Neymar d’un tout autre niveau pour espérer une victoire contre l’Atalanta Bergame, synonyme de qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Si tout le monde s’accorde à dire que Neymar a raté son match face aux Verts, difficile pour autant d'affirmer que le Brésilien a l’habitude d’être inexistant dans les gros matchs. C’est pourtant ce constat qui a été dressé par Jérôme Alonzo, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Depuis le début de la saison, je suis dithyrambique sur Neymar. Il était revenu à un niveau exceptionnel avant le Covid. Mais contre l’ASSE, je l’ai trouvé catastrophique. Neymar n’a pas régalé. Il est censé être dans les quatre meilleurs joueurs au monde, donc il doit le montrer, surtout dans une finale nationale. Mais encore une fois, dans un match où il est très attendu au PSG, on a vu un tout petit Neymar… » a violemment indiqué l’ancien gardien du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par FootRadio.com. Avec la blessure de son compère Kylian Mbappé, Neymar sera plus attendu que jamais lors des prochaines échéances du PSG. Et cela commencera dès vendredi soir avec la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais. Un match pour lequel Neymar devra être à un niveau bien supérieur que face à Saint-Etienne, où il n’a même pas été en mesure de réellement profiter de la supériorité numérique de son équipe lors de la seconde période.