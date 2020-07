PSG : Neymar est clair, il ne prolongera pas à Paris

Dans : PSG.

Revenu plus motivé que jamais, Neymar ne cache désormais plus le fait qu’il se sente enfin bien à Paris comme on l'a encore vu contre l'ASSE en finale de la Coupe de France.

La fin de saison dictera probablement l’évolution de cet état d’esprit, mais après un début très difficile et un bras de fer houleux avec la direction pendant l’été 2019, les choses se sont clairement apaisées entre Neymar et Paris. Au point qu’un départ cet été n’est pas envisagé. Malgré quelques tentatives pour réunir des fonds et avoir les moyens de faire une offre, le FC Barcelone a bien compris qu’il serait compliqué de récupérer son talentueux attaquant. Neymar devrait donc continuer une quatrième année au PSG, et les propriétaires qataris en sont bien évidemment ravis.

Mais selon le média brésilien Deportivo AO Minuto, cela n’ira pas plus loin. Si Neymar apprécie la vie parisienne et ses coéquipiers, il n’a aucune intention de prolonger son contrat, et aimerait s’offrir le luxe de se retrouver dans une situation très favorable dans un an. A l’été 2021, si la situation n’évolue pas, Neymar sera en effet dans la dernière année de son contrat, ce qui pourrait forcer le PSG à considérer un transfert si l’ancien de Santos en faisait la demande. Pour le moment, ce dossier est en tout cas mis à l’écart, puisque s’il y a une prolongation que Nasser Al-Khelaïfi a envie de faire signer, c’est celle de Kylian Mbappé. Mais le numéro 10 du PSG a bien fait comprendre qu’il aura bientôt les cartes en mains pour son avenir, et rêve toujours, selon le média brésilien, de revenir plus que tout au FC Barcelone. Ce serait alors, dans un an, pour beaucoup moins cher que 222 ME inévitablement.