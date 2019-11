PSG : Neymar, Griezmann, Vinicius, le plan fou d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain ne peut pas l’ignorer. Peu importe la façon dont se déroulera la saison, Neymar a de grandes chances de demander à nouveau à quitter le PSG au mois de juin.

C’était son désir il y a quelques mois, mais le FC Barcelone n’avait pas pu réunir les fonds pour faire craquer le champion de France. Notamment en raison de l’achat d’Antoine Griezmann, qui avait quand même bien plombé les finances du club catalan. L’été 2020 promet donc d’être chaud, même si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont cette fois-ci plus du temps pour anticiper. Et cela pourrait donner lieu à un scénario surprenant selon le magazine spécialisé FourFourTwo.

Ce dernier révèle que le PSG est prêt à perdre Neymar malgré son incroyable apport, plus commercial que sportif pour le moment, mais pour mieux s’offrir une attaque de feu. En plus d’Icardi, qui devrait être signé définitivement, et Mbappé, qui est toujours considéré comme intransférable, Nasser Al-Khelaïfi souhaite profiter de l’argent récupéré avec Neymar pour s’offrir une star de chacun des deux ténors espagnols. Il s’agit d’Antoine Griezmann, qui ne parvient pas du tout à s’intégrer au collectif barcelonais mais demeure une star internationale et un champion du monde français. Mais aussi du Madrilène Vinicius Junior, dont la carrière a beaucoup de mal à décoller malgré des qualités évidentes, et qui a été pris en grippe par le Bernabeu ces derniers temps. Des transferts ambitieux, mais qui démontrent que QSI a de la suite dans les idées si jamais Neymar venait à partir.