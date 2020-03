PSG : Neymar = Griezmann + 50 ME, Al-Khelaifi négocie

Dans : PSG.

Même si ce sont les prochains résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui dicteront les évènements du mercato estival, Nasser Al-Khelaifi réfléchit déjà au futur.

Dans quatre jours, le club de la capitale sera fixé sur son sort sur la scène européenne. À l’issue de son huitième de finale retour de C1 face au Borussia Dortmund, trois semaines après la défaite 1-2 de l’aller, le PSG saura si son projet doit se poursuivre ou connaître un nouveau coup d'arrêt spectculaire. En attendant, les médias espagnols évoquent déjà le mercato estival, et le potentiel transfert de Neymar au Barça. Selon Elgoldigital, « le retour de Neymar au FC Barcelone semble plus proche chaque jour ». Mais pour que cette transaction prenne forme, un an après un cuisant échec, le FCB va devoir trouver une solution financière. Et d’après le média espagnol, le Barça envisagerait d’échanger l’attaquant brésilien avec… Antoine Griezmann.

Considéré comme un flop en Catalogne, malgré ses 14 buts cette saison, le champion du monde n’est plus du tout en odeur de sainteté au Camp Nou. Si bien que Lionel Messi aurait réclamé le départ du Français et le retour de Neymar à ses dirigeants en vue de l’été prochain. Mais Nasser Al-Khelaifi ne l'entend pas encore de cette oreille. S’il pourrait être ouvert à cette idée, le président du PSG réclamera quand même 50 millions d’euros supplémentaires pour valider cet échange Grizi - Ney. Fatigué par les excès de l’Auriverde, le PSG pourrait très bien céder sa star pour tenter de relancer Griezmann, surtout aux côtés de Kylian Mbappé, son compère d’attaque en équipe de France. Affaire à suivre, mais l’idée est lancée...