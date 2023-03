PSG : Neymar frappé au sol par Dugarry, elle craque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est sans Neymar que le PSG va défier le Bayern Munich ce mercredi. Il s'agit d'une très bonne nouvelle aux yeux de Christophe Dugarry, ce qui a le don d'agacer certains suiveurs du club de la capitale.

Revenu apathique de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Neymar provoquait déjà de vifs débats sur sa simple présence sur le terrain sous le maillot du PSG, où son apport était discutable et discuté. Blessé face à Lille le mois dernier, le Brésilien continue de faire parler alors qu’il est désormais forfait pour toute la saison, et laisse donc le Paris SG se débrouiller sans lui pour les trois derniers mois de compétition. Son absence est vue par certains comme une bonne chose, puisque le club de la capitale enchaine pour le moment les bonnes performances depuis que son numéro 10 est à l’infirmerie.

Le choix des mots cruel de Dugarry

Le test ultime aura bien évidemment lieu à Munich, où le PSG se rend ce mercredi soir pour sauver sa peau en Ligue des Champions. Mais sans Neymar, le club parisien a désormais encore plus sa chance selon Christophe Dugarry. Pour son grand retour après trois ans d’absence, le consultant de RMC a frappé fort en se réjouissant haut et fort de la blessure du Brésilien. « Je suis ravi pour le PSG. C’est une chance incroyable pour Galtier. De toute façon, à un moment ou à un autre, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution. Je pense que cette équipe est plus équilibrée à cinq derrière avec les deux devant. Moi je trouve ça mieux pour le collectif du PSG. C’est une chance pour Galtier parce que la seule organisation, en fonction des qualités et de l’état physique des uns et des autres, c’est ce système à cinq défenseurs avec les trois milieux et les deux devant, avec une équipe du PSG qui va jouer un peu plus bas et qui va jouer en contre », a souligné Christophe Dugarry, dont le choix des mots comme « ravi » ou « chance incroyable » n’a pas fini d’agacer.

Le foot, ce monde fabuleux où quand tu subis une lourde blessure (qui t’éloignera de ce que tu aimes le +) tu attires plus de mépris que de soutien. Je sais que jvais pas me faire des copains, mais ici je soutiendrai toujours l’humain avant tout. Bon rétablissement, Ney 🙏🏻 — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) March 6, 2023

C’est notamment le cas d’Ambre Godillon, journaliste qui oeuvre désormais au sein du PSG, et qui n’a pas caché son dégoût de voir que des personnes pouvaient se réjouir de la blessure de Neymar, comme s’il méritait d’être privé de football en raison de son attitude parfois peu professionnelles. « Le foot, ce monde fabuleux où quand tu subis une lourde blessure (qui t’éloignera de ce que tu aimes le +) tu attires plus de mépris que de soutien. Je sais que jvais pas me faire des copains, mais ici je soutiendrai toujours l’humain avant tout. Bon rétablissement, Ney », a dénoncé Ambre Godillon, pour qui il est inconcevable de voir la blessure de Neymar comme une chance pour le PSG. Sur ce sujet également, le match face au Bayern Munich servira de juge de paix, tant une élimination permettrait aussi de rappeler que sans Neymar, Paris n’arrive pas forcément à aller plus loin en Ligue des Champions.