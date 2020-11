PSG : Neymar bichonné comme jamais, Paris soulagé

Dans : PSG.

Victime d’une blessure à la cuisse gauche, Neymar a manqué les matchs du Paris Saint-Germain face à Leipzig et le Stade Rennais avant la trêve.

Malgré cela, la star du PSG a été convoquée par Tite pour le rassemblement du Brésil en marge des rencontres face au Venezuela et l’Uruguay. Ce choix avait provoqué l’indignation des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui espéraient conserver Kylian Mbappé, Neymar et Presnel Kimpembe durant la trêve, mais qui ont été contraints de se plier aux exigences des sélections concernées. Toutefois, aucun risque ne sera pris par Tite et Didier Deschamps dans le cas des trois joueurs en question. A en croire les informations obtenues par UOL Esporte, le directeur sportif parisien Leonardo s’est récemment entretenu avec le staff de la sélection brésilienne au sujet de Neymar.

Inquiet de voir son joueur, blessé à la cuisse, partir en Amérique du Sud, Leonardo a été rassuré. En effet, il a été confirmé au patron du Paris Saint-Germain qu’aucun risque n’allait être pris avec Neymar, d’ores et déjà forfait pour le premier match contre le Venezuela. De plus, comme c’est le cas avec l’Equipe de France pour Mbappé et Kimpembe, le staff médical du Brésil est en contact permanent avec celui du PSG pour évoquer l’état de santé de Neymar et décider des soins à adopter. Il a toutefois été indiqué à Leonardo que Tite espérait pouvoir compter sur sa star de 28 ans pour le second match du Brésil en Uruguay, même si une titularisation est hautement improbable. Très inquiet il y a moins d’une semaine, Leonardo peut dormir sur ses deux oreilles. Aucun risque démesuré ne devrait être pris avec les stars du Paris Saint-Germain durant la trêve internationale…