PSG : Neymar forfait pour le choc à Montpellier !

Dans : PSG.

Pour affronter le Montpellier Hérault samedi soir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain fera sans Neymar.

En cette fin d’année 2020, le club de la capitale française donne clairement sa priorité à la Ligue des Champions. Car en vue du dernier match de C1 contre Istanbul Basaksehir, lors duquel le PSG cherchera à l’emporter pour terminer premier de son groupe, Thomas Tuchel a décidé de mettre plusieurs joueurs au repos. Ce vendredi, dans la conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur allemand avait déjà annoncé la mise au repos de Marco Verratti. Mais l’Italien ne sera pas le seul absent lors du déplacement de Paris au Stade de la Mosson. Vu que L’Equipe annonce maintenant le forfait de Neymar.

« Le Brésilien manque encore de rythme et montre certaines limites physiques. C'est aussi une manière de le protéger et de lui éviter une blessure », précise le journal. Deux absences majeures qui s'ajoutent à celles de Juan Bernat (genou droit), Mauro Icardi (adducteurs) et Pablo Sarabia (ischios-jambiers). Autant dire que le PSG abordera cette rencontre au sommet contre le cinquième du championnat avec une certaine faiblesse. Mais qu’importe, vu que la priorité du moment va au match de mardi prochain en Champions...