PSG : Bernat blessé, c'est très sérieux

Malgré la victoire, tout a été très compliqué pour le PSG face à Metz, avec l’expulsion de Diallo et les difficultés pour trouver le chemin des filets. En plus de cela, le Paris SG a terminé à neuf après le carton rouge donc, mais aussi la blessure de Bernat qui était entré en jeu à la place de Bakker. Le défenseur espagnol s’est fait mal au genou, et ne pouvait plus poser le pied par terre. Il a du être accompagné vers la sortie par deux médecins du club, et le premier diagnostic n’était déjà pas bon.

L’arrière gauche souffre au minimum d’une grave entorse du genou, mais Thomas Tuchel ne cachait pas qu’il craignait le pire avec les ligaments touchés. « Je suis très triste, je crains une grosse blessure pour Juan », a déploré le technicien allemand, qui en saura plus ce jeudi avec des examens prévus pour établir un diagnostic formel.