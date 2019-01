PSG : Neymar forfait, voilà pourquoi Paris ne paniquera pas

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

On l'a appris dimanche soir, il est désormais très peu probable que Neymar joue le match aller de Ligue des champions contre Manchester United à Old Trafford, sa présence pour le match retour n'étant même pas acquise. Victime d'un trait de fracture au 5e métatarse, la star brésilienne du Paris Saint-Germain pourrait même passer sur le billard, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale.

Interrogé sur ce sujet, Pierre Ducrocq ne veut pas tomber dans le catastrophisme, même si l'ancien parisien admet que sans Neymar cela sera moins facile pour le PSG contre les Red Devils. Mais le consultant de RMC reste tout de même optimiste. « C’est un gros coup dur, mais le PSG pourra s’en sortir sans Neymar, même si ce sera un peu moins facile. Après, ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain n’existe plus parce que Neymar n’est pas là, tempère. Honnêtement, il y a encore des forces sur le plan offensif du côté du Paris Saint-Germain, il y a plein de choses à mettre en place sans Neymar aussi. Espérons qu’il soit là pour le retour, ce sera au Parc, et là aussi, ce sera important. Mais honnêtement, Di Maria, Cavani ou Mbappé peuvent faire aussi la différence contre des défenseurs de Manchester United qui, ne l’oublions pas, sont relativement lourds. La vitesse de Di Maria et de Mbappé peut faire la différence », a prévenu l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui souligne que le club de la capitale a tout de même un gros effectif sur le plan offensif, avec ou sans Neymar.