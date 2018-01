PSG : Neymar fait une promesse à ses détracteurs, ça va jaser

Dans : PSG, Ligue 1.

Très critiqué par la majorité des observateurs suite à ses nombreuses provocations lors du match entre Rennes et le PSG mardi soir en Coupe de la Ligue, Neymar n’entend pas changer son style de jeu. A l’issue de la rencontre, l’international brésilien a même fait une promesse à ses détracteurs. « Je vais provoquer encore plus » afin de « donner la victoire à mon équipe ». Un programme original, qui ne devrait pas plaire à tout le monde…

« Je ne suis pas ici pour donner des coups parce que je ne sais même pas faire ça ! Je ne sais même pas défendre correctement ! Mais je me défends avec le ballon. Je sais que bientôt, beaucoup vont dire comme toujours « ah, il peut être un bon joueur mais il provoque trop ». Je sais qu’ils vont dire ça. C’est normal. Mais il faut aussi se mettre à la place des autres. Ça ne sert à rien de donner des coups… Je ne vais pas me prendre la tête, je vais provoquer encore plus et donner la victoire à mon équipe » a lâché l’ex-star du FC Barcelone, qui a beaucoup agacé les joueurs (et les supporters) du Stade Rennais mardi soir au Roazhon Park. Et visiblement, cela ne fait que commencer…