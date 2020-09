PSG : Neymar fait n’importe quoi, Tuchel lourdement accusé

Dans : PSG.

Grâce au but très tardif de Julian Draxler face à Metz mercredi soir, Thomas Tuchel s’est évité une crise sans précédent depuis son arrivée sur le banc du PSG.

Après les défaites contre le RC Lens et l’OM, un match nul à domicile face à Metz aurait plongé le Paris Saint-Germain dans une véritable crise. Heureusement pour le club de la capitale, Angel Di Maria et Julian Draxler ont surgi au bout du temps additionnel, à neuf contre onze, pour permettre au PSG de l’emporter face aux hommes de Vincent Hognon. Cela étant, le jeu produit par Paris reste très inquiétant, ce qui commence sérieusement à faire grincer des dents dans le vestiaire. Mercredi soir, RMC dévoilait que plusieurs stars de l’effectif dont Neymar, Marquinhos ou encore Mauro Icardi s’interrogeaient sérieusement au sujet de Thomas Tuchel. « On joue sans idées » expliquait notamment un cadre du vestiaire sous couvert d’anonymat.

Des révélations qui ne surprennent pas Rolland Courbis. « Il y a deux sortes d'entraîneur, l'entraîneur d’un club normal et l’entraîneur d’un grand club. Dans ces clubs, tu as certaines obligations, faut-il encore que tu en sois capable. Tu dois gérer un groupe avec des grands joueurs et des caractères différents. Il se trompe dans la gestion de Neymar, il se trompe dans la gestion du numéro 9, il se trompe dans la gestion de Marquinhos. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, quand il met Marquinhos milieu de terrain, c’est un très mauvais message pour les autres milieux du club, un message très difficile à digérer. A chaque fois que Neymar prend le ballon, il veut faire la différence tout seul. Mais ça ne se règle pas en management, ça ? Neymar, c’est un pur-sang. Mais aujourd’hui, je ne vois pas de jockey » a lâché Rolland Courbis, grand détracteur de Thomas Tuchel depuis de longs mois et qui, à cette allure, ne risque pas de changer d’avis.