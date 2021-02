PSG : Neymar fait monter la sauce, ça sent la prolongation !

Dans : PSG.

Tandis que le PSG négocie toujours la prolongation de Kylian Mbappé, un accord a été trouvé avec l’autre grande star de l’équipe, Neymar.

Sauf improbable retournement de situation, le n°10 du Paris Saint-Germain va prolonger son contrat de quatre années supplémentaires, aux mêmes conditions salariales. En effet, un accord global a été trouvé il y a plusieurs jours entre l’entourage de Neymar et le champion de France en titre. Et vraisemblablement, l’annonce ne devrait plus tarder puisque ce mardi matin, l’ancien attaquant du FC Barcelone s’est personnellement chargé de faire monter la sauce sur Twitter, où il est cumule plus de 52 millions de followers. Dans un message énigmatique, Neymar a clairement laissé sous-entendre qu’un événement majeur allait être annoncé ce mardi.

« Bonjour bonjour bonjour… Des nouvelles pour aujourd’hui ? Ou savons nous déjà ce qui va se passer ? » a publié Neymar, avec un smiley joyeux, faisant clairement comprendre aux supporters du Paris Saint-Germain qu’une annonce est imminente. De toute évidence, il y a de grandes chances qu'il s’agisse de la prolongation de l’international brésilien, qui va rempiler en faveur du Paris SG. Quand cela sera confirmé, la direction du PSG pourra ensuite concentrer toutes ses forces sur la prolongation de Kylian Mbappé, visiblement bien plus difficile à convaincre de prolonger que son coéquipier. Et pour cause, l’ancien Monégasque exige des garanties financières mais également sportives avant de donner son accord à Paris, alors que le Real Madrid continue de le courtiser avec assiduité sur le marché des transferts. Un club que le natif de Paris rêve de rejoindre depuis tout petit…