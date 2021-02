PSG : Paris meilleur sans Neymar, Pierre Ménès disjoncte

Dans : PSG.

Après la démonstration du Paris Saint-Germain à Barcelone, certains estiment que le PSG est meilleur sans Neymar. Pierre Ménès est sidéré.

Au lendemain de la large victoire du PSG au Camp Nou, des voix se sont élevées pour faire remarquer qu’en l’absence de Neymar, forfait sur blessure, le collectif parisien avait fonctionné nettement mieux, la star brésilienne étant clairement accusée d’être un aimant à ballon, y compris quand il ne le faut pas. L’ancien barcelonais est aussi soupçonné de faire dérailler des matchs à cause de son comportement provocateur, alors que face à Gerard Piqué et ses coéquipiers, Kylian Mbappé et les siens n’ont eu aucun souci de ce genre. Le scénario du Paris Saint-Germain meilleur sans le Brésilien était lancé, mais très vite il s’est heurté à la réalité du match de dimanche perdu face à Monaco, une semaine après le succès arraché contre Nice sans rien montrer. Pour Pierre Ménès, ceux qui militent pour le PSG sans Neymar ont tout faux et devraient se taire.

Dans PierrotFaceCam, le consultant de Canal+ s’est élevé contre cette réécriture de l’histoire. « Si Paris veut avoir une chance de conserver son titre, il faudra gagner ces deux matchs. Moi je voudrais juste voir le PSG au complet une fois. Quand en plus Pochettino s’y met en mettant contre Monaco un milieu inepte, c’est sûr que ça n’arrange rien. Je pense que pour ces matchs-là, on peut espérer que Neymar et Di Maria seront de retour. Avec eux, on verra certainement un autre visage sur le plan offensif. Tous ceux qui nous chantonnaient l’air de « Ah le PSG c’est quand même autre chose sans Neymar » après Barcelone, on les entend moins aujourd’hui. C’est une telle connerie que ça ne sert pas à grand-chose de le relever », a lancé un Pierre Ménès sidéré par cette analyse du cas Neymar.