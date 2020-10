PSG : Neymar explosera tout seul, Nîmes plaide non coupable

Dans : PSG.

Opposé au Paris Saint-Germain vendredi en Ligue 1, le Nîmes Olympique restera fair-play. Pas question de provoquer verbalement Neymar sur le terrain.

Le Classique a peut-être donné des idées aux pensionnaires de Ligue 1. Face à l’Olympique de Marseille, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, à commencer par Neymar, ont semblé perdre leurs moyens en raison des tensions sur la pelouse. De quoi inspirer le Nîmes Olympique ? Pas du tout, répond l’entraîneur Frédéric Arpinon, qui refuse de voir ses hommes entrer dans la provocation avec l’attaquant brésilien.

« Regardez les statistiques de la saison dernière et celles de cette saison. On est la meilleure équipe au fair-play, on est l’équipe qui fait le moins de fautes, a rappelé le coach des Crocos. Vous croyez qu'on n'a pas déjà appris de nos erreurs ? Parler à Neymar pour le faire disjoncter ? On ne rentre pas là-dedans, c'est petit bras ça. On ne va pas parler à Neymar. Ce sont de très grands joueurs. Nous, on va jouer comme on sait le faire. On ne rentre pas là-dedans, il faut être fair-play. »

« Nous, on n’est pas comme ça »

« Il se passera ce qui se passera. S'il s'énerve tout seul, ce n'est pas mon problème. Nous, on n'est pas comme ça. On ne rentre pas dans ce vice-là. Parler, c’est un signe de faiblesse. Si tu as confiance en tes qualités, tu n’as pas besoin de parler, a confié le technicien, pas certain que le retour tardif de l’international auriverde soit une aubaine pour Nîmes. Neymar peut être fatigué, te mettre un petit pont et une lucarne. » Raison de plus pour éviter de le provoquer…