PSG : Neymar et Whats App, Messi est sous pression !

Dans : PSG.

Afin de convaincre Lionel Messi de signer l'été prochain, le Paris Saint-Germain utilise ses meilleurs atouts. Et Neymar mène évidemment la danse, même s'il n'est pas le seul.

Quatre ans après le légendaire marché des transferts qui avait vu le Paris Saint-Germain s’offrir Neymar et Kylian Mbappé pour un peu plus de 400ME, le club de la capitale pourrait frapper fort en faisant cette fois signer Lionel Messi pour 0 euro. Profitant du statut du joueur argentin, qui n’a pas prolongé avec le FC Barcelone, le PSG est cité comme le favori pour accueillir la Pulga, si toutefois le sextuple Ballon d’Or ne décide pas de stopper sa carrière après cette dernière année au Barça. Mais du côté du Qatar, on a demandé à Leonardo d’être attentif sur ce dossier, on a décidé d’utiliser l’ensemble de ses atouts pour réussir ce qui serait le coup du siècle. Selon France Football, le futur adversaire du Barça en Ligue des champions a notamment mis Neymar à la manoeuvre pour réussir ce pari.

Et pour cela, la star brésilienne du PSG utilise les moyens de nombreux atouts, histoire que Lionel Messi sente bien qu’il est désiré et attendu à Paris. « Neymar joue les VRP de luxe, embarquant parfois des coé­quipiers lors de réunion WhatsApp afin de « vendre » à son pote Léo l’ambiance « familiale » du vestiaire parisien. La présence d’Angel Di Maria au sein du club est aussi un argu­ment de poids, les deux internationaux albiceleste étant pro­ches depuis de longues années (…) Le PSG compte un autre atout dans sa manche en la personne de Mauricio Pochettino. Tous deux formés à Newell’s Old Boys, les Argentins se croisent parfois à Barcelone et partagent une certaine appétence pour le beau jeu », explique l’hebdomadaire footballistique, qui croit dans les chances du Paris Saint-Germain de réussir ce challenge fou de faire signer Lionel Messi.