PSG : Neymar et puis c'est tout, Riolo lance l'alerte

Dans : PSG.

Auteur d’un match paradoxal contre l’Atalanta Bergame mercredi en Ligue des Champions, Neymar a reçu les honneurs de l’UEFA.

Et pour cause, le Brésilien a été élu homme du match par l’instance européenne après la victoire du Paris Saint-Germain. Il faut dire que sur le terrain, le n°10 de Paris a tout fait. Omniprésent pendant la quasi-totalité de la rencontre, il a néanmoins raté de très grosses occasions. Des ratés qui auraient pu coûter cher au PSG selon Daniel Riolo. Mais plus globalement, le consultant de RMC n’avait pas le cœur à taper sur Neymar à l’issue de la rencontre. Au contraire, le sniper de l’After Foot a estimé que ses coéquipiers allaient rapidement devoir se mettre au niveau de Neymar afin d’avoir une chance de remporter la Ligue des Champions cette saison.

« Autour de Neymar, il faut qu’il y ait une vraie équipe. Car seul, Neymar va faire des beaux gestes 80 % du temps, mais rien de concret car tout seul, il ne pourra pas y arriver. Il rate plusieurs grosses occasions et tout ça, si tu n’as pas le but de Choupo-Moting à la fin, tu n’analyses différemment. Il faut être totalement lucide là-dessus. Mais il faut le dire, Neymar a été tout seul car Icardi et Sarabia n’ont pas été bons, ou n’ont pas été utilisés comme il faut dans ce schéma que l’on n’a pas réellement compris. Quand tu fais un match comme ça, où tu t’en sors à l’arrache, c’est difficile de sortir des mecs en disant que certains ont été bons, et d’autres mauvais. Car même Neymar, dans le cœur de la seconde période, il a disparu pendant 20 minutes » a commenté Daniel Riolo après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Champions League.